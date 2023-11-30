Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", бумаги - фавориты ввиду хорошей дивидендной доходности и "истории роста", говорится в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент опубликовал очень сильные результаты за 3К23 по МСФО; в частности, приятной неожиданностью стал размер EBITDA, который составил 1002 млрд руб. (+37% к/к), на 15% превзойдя наш прогноз и ожидания рынка. Кроме того, FCF взлетел в отчетном квартале до 723 млрд руб. против 434 млрд руб. в 1П23. Выручка компании увеличилась на 34% к/к - до 2746 млрд руб. (немного лучше прогноза). Кроме того, компания отчиталась о чистой прибыли в 419 млрд руб. (+27% к/к), опередившей ожидания рынка на 6%, - отмечают эксперты. - Третий квартал должен внести вклад в дивиденды за 2П23 в размере 19,8 руб./акцию (дивдоходность - 3,4%). "Роснефть" - наш фаворит ввиду хорошей дивидендной доходности и "истории роста" за счет гигантского проекта "Восток Ойл". Сохраняем неизменным рейтинг "покупать".

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