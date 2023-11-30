Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может превысить 10% - "БКС МИ"

Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам текущего года может превысить 10%, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Роснефть" опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Выручка (2732 млрд руб.) и чистая прибыль, относящаяся к акционерам (467 млрд руб.) близки к нашим прогнозам, EBITDA (1002 млрд руб.) заметно превысила ожидания. Ранее совет директоров эмитента уже рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 30,77 руб. на акцию, исходя из 50% чистой прибыли за I полугодие. За девять месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 руб. дивидендов на акцию (8,5% по текущим ценам). Так что, по итогам полного 2023 года дивдоходность бумаг "Роснефти", скорее всего, превысит 10%", - указывают эксперты в комментарии.

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