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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Аэрофлота по текущим ценам - привлекательная ставка на восстановление авиаотрасли - "Тинькофф Инвестиции"
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30 ноября 2023 года 11:13
Акции Аэрофлота по текущим ценам - привлекательная ставка на восстановление авиаотрасли - "Тинькофф Инвестиции"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", но текущие котировки могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят сделать ставку на дальнейшее восстановление авиаотрасли в стране, сообщается в материале аналитика Маргариты Яковлевой. "Крупнейшая авиакомпания России опубликовала отчет по МСФО за 3К и 9М23. Бизнес авиаперевозчика сильно пострадал от кризисов последних лет, но сейчас финансы и котировки восстанавливаются. Эмитент активно расширяет маршрутную сеть, в результате пассажиропоток на внутренних и международных линиях увеличился. Наиболее рентабельные международные перевозки удалось нарастить также за счет расширения флота после процедуры страхового урегулирования, - указывает эксперт. - После отмены субсидирования доходные ставки (стоимость перелетов) на внутренних маршрутах в третьем квартале выросли, что подтверждает устойчивый спрос на авиаперевозки. Без учета курсовой переоценки обязательств, компании удалось выйти на прибыль. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании, но текущие котировки могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят сделать ставку на дальнейшее восстановление авиаотрасли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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