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30 ноября 2023 года 10:51
Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 11% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 11%, говорится в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Лукашова. "Компания опубликовала результаты по МСФО за 3К23. Выручка оказалась на 3% выше консенсуса. Расходы также были несколько выше наших ожиданий, но благодаря хорошей выручке EBITDA вышла выше нашего и консенсус-прогноза на 3% и 2% соответственно. Чистая прибыль составила 63,8 млрд руб. (минус 31% кв./кв.), что на 11% ниже консенсуса. По нашему мнению, основные причины расхождения - неожиданное увеличение амортизации (+14 млрд руб. к прошлому кварталу), эффект от переоценки финансовых инструментов (убыток 4,9 млрд руб. против 0,8 млрд руб. прибыли в 2К23), сокращение прибыли ассоциированных компаний на 10 млрд руб. кв./кв. и высокая эффективная ставка налога на прибыль (24% против средней исторической 20%). Вместе с тем процентные расходы "Транснефти" несколько сократились, - указывает эксперт в материале. - Напомним, что компания корректирует свою чистую прибыль на ряд статей с целью расчета дивидендов. В частности, мы думаем, что эмитент скорректирует чистую прибыль на финансовую переоценку и прибыль ассоциированных компаний. Мы оцениваем вклад результатов 3К23 в дивиденд на уровне 3,5 тыс. руб./акция (2,4% за квартал), что несколько ниже наших ожиданий. С учетом опубликованных результатов наш прогноз дивидендов "Транснефти" за 2023 год составляет 16,2 тыс. руб./акция или 11% дивидендной доходности. По нашему мнению, результаты стоит интерпретировать как относительно негативные для акций в силу слабой чистой прибыли (и соответствующего эффекта на ближайший дивиденд). Напомним, что ожидаемый в начале 2024 год сплит акций может оказать положительный эффект на их оценку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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