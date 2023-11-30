Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, финрезультаты "Юнипро":

- Финансовые результаты "Юнипро" за 9М23;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за октябрь;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в октябре;

- ИПЦ в еврозоне в ноябре.

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