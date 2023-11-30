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30 ноября 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок может продолжить снижаться, если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть, однако ситуация здесь может сильно измениться, если итоги заседание ОПЕК+ принесут негативный сюрприз, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг начинается период дивидендных отсечек. Последний день с дивидендами торгуются акции "Ростелекома", "Селигдара" и "Группы Позитив". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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