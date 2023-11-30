Возможно развитие укрепления рубля в конце текущей недели - ПСБ

Возможно развитие укрепления рубля по отношению к доллару США в конце текущей недели, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Интересно, что импульс к укреплению рубля усилился после окончания налоговых выплат, что несколько нетипично и является, видимо, следствием реализации обязательной продажи валютной выручки экспортерами, формирующей более равномерное предложение валюты в течение месяца. Мы по-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в пользу некоторого укрепления рубля и ждем развития снижения доллара в направлении нижней границы нашего текущего целевого диапазона 85-90 руб./$1, - пишет аналитик в обзоре. - Рассчитываем на сохранение активности экспортеров в конце ноября-начале декабря, несмотря на завершение налогового периода. Полагаем, что поддержку рублю окажут улучшение ситуации на рынке нефти, а также слабость доллара к мировым валютам, следствие крепнущих ожиданий постепенной торможения американской экономики и ухода опасений по ставке ФРС, лишающие спекулятивных участников явных поводов играть на повышение стоимости валют".

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