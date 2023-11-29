Акции Газпром нефти, Магнита и Сургутнефтегаза наиболее привлекательны для покупок в декабре - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Газпром нефти", "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза" наиболее привлекательны для покупок в декабре, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Фаворитами экспертов в декабре стали дивидендные акции: "Газпром нефть" обогнала по капитализации "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании. Кроме того, СД компании рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 руб. на акцию, отмечают аналитики.

По их мнению, акции "Магнита" тоже могут продолжить расти после выкупа акций у нерезидентов, а рекордная прибыль компании за девять месяцев 2023 года намекает на устойчивое финансовое положение компании. СД ритейлера рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 412,1 руб. на акцию. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 28 декабря.

"Сургутнефтегаз", в свою очередь, заработал за первую половину 2023 года 7,8 руб. на одну привилегированную акцию. По оценке экспертов, к концу года компания может генерировать еще около 250 млрд руб. по РСБУ операционной прибыли и получить порядка 130 млрд руб. процентных платежей.

"Выплата по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" в таком случае может составить 5,4 руб. на второе полугодие 2023 года или более 13 руб. на акцию за весь 2023 год", - прогнозируют стратеги "Газпромбанк Инвестиции".

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