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Главная / Аналитикам / Аналитика / SberCIB сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Акрона
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29 ноября 2023 года 18:00
SberCIB сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Акрона
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева. "Акрон" во вторник опубликовал результаты по МСФО за 3К23. Выручка и EBITDA компании выросли относительно 2К23. В то же время скорректированная чистая прибыль упала, а свободный денежный поток стал отрицательным. За 9М23 компания выполнила наши прогнозы скорректированной чистой прибыли и свободного денежного потока на 2023 год соответственно лишь на 58% и 32%. Высока вероятность, что результаты по итогам года будут ниже, чем мы ожидали. Пока неясно, когда эмитент возобновит выплату дивидендов. Акцииторгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 7,7, что предполагает премию 15% к среднему за 2018-2022 гг. (6,7)", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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