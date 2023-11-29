"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Ростелекома

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Ростелекома" (прогнозная стоимость на горизонте года составляет 95 рублей за штуку) и "держать" для обыкновенных акций, сообщается в обзоре аналитиков.

"В стратегии на IV квартал 2023 года отмечались достойные результаты "Ростелекома", который пережил макроэкономическую неопределенность в 2022 году. Это относительно устойчивый бизнес при неопределенной макроконъюнктуре, но дает невысокую дивидендную доходность - всего 7% по "префам". С даты выхода стратегии эмитент опубликовал умеренно позитивные результаты за 3К23. Поддержку оказал продолжающийся рост в сегментах мобильных и цифровых услуг. Денежный поток за 9М23 был волатильным, но высоким, - указывают эксперты. - Компания также рекомендовала дивиденды за 2022 год - новость обрадовала инвесторов, которые давно ждали выплат. "Ростелеком" работает над новой стратегией и дивидендной политикой. Цели текущей стратегии практически достигнуты, операционная среда поменялась, а дивидендная политика скоро истекает (последняя выплата по ней будет за 2023 год). Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по "префам", но оставляем "держать" по "обычке".

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