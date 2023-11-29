SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций РусГидро

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "РусГидро", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"РусГидро" опубликовало во вторник результаты по МСФО за 3К23, которые продемонстрировали ускорение темпов роста в годовом выражении по основным финансовым показателям. По итогам 9М23 скорректированная чистая прибыль выросла на 58% г/г и составила 83% нашего прогноза на весь год, поэтому мы оставляем его без изменений. В то же время мы не ждем роста дивидендов за 2023 год, так как компания находится в активной фазе инвестпрограммы, а уровень долга высокий. Мы сохраняем оценку "держать" для бумаг эмитента, которые могут дать дивидендную доходность в следующем году на уровне 6,2% и торгуются с 13%-й премией по коэффициенту EV/EBITDA 2024о относительно среднего значения за 2018-2022 гг. (4,9 против 4,3)", - указывают эксперты.

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