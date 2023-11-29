Вернуть покупателей в акции НМТП могут дивидендные ожидания - "Велес Капитал"

Вернуть покупателей в акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) могут дивидендные ожидания, финансовые результаты эмитента за девять месяцев 2023 года на данный момент позволяют ожидать неплохие выплаты по итогам текущего года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги эмитпента пытались развить отступление от минимума с начала августа, достигнутого ранее в ноябре, без значимых фундаментальных сигналов. В конце октября компания опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, согласно которым чистая прибыль составила 22,2 млрд руб. против 21,4 млрд руб. годом ранее. С технической точки зрения бумаги "НМТП" все еще выглядят слабо, при этом во второй половине июля и августа котировки росли уже после дивидендной отсечки за 2022 год: выплаты позволили инвесторам получить доходность почти 8,5%, - указывает эксперт в обзоре. - На данный момент по акциям не поступает сигналов смены краткосрочного или среднесрочного тренда на "бычий", а при закреплении ниже поддержки на уровне 10,7 руб. можно ожидать движение в район 9,9 руб. и 9,1 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). У важных поддержек нельзя исключать возобновление интереса к акциям на фоне надежд на итоговые годовые дивиденды, которые годом ранее дали доходность выше средней по рынку. Финансовые результаты "НМТП" за 9М23 на данный момент позволяют ожидать неплохие выплаты по итогам всего года. Говорить о смене настроений в краткосрочном периоде можно будет при стабилизации выше сопротивлений на уровнях 12,3 руб. и 13,35 руб.".

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