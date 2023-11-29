"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,77 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения 5% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"РусГидро" опубликовала финансовые результаты за 3К23 по МСФО. Cкорректированная EBITDA оказалась даже лучше, чем мы предполагали. Чистая прибыль выросла на 135% г/г до 12,5 млрд руб. - чуть ниже нашего прогноза. Однако инвестрасходы также растут: за 3К23 они составили 33,5 млрд руб. Компания пока сохраняет дивидендную политику, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, возрастут г/г. Полная ясность появится только по итогам года - весной 2024 года. Наша оценка сильно страдает от больших инвестрасходов", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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