Курс пары рубль/доллар сохраняет потенциал роста до уровней выше 89 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/доллар сохраняет потенциал роста до уровней выше 89 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во второй половине вторника перешел к ослаблению. Такой динамике способствовало относительное снижение предложения валюты на рынке в связи с завершением ноябрьского налогового периода. В среду утром курс USD/RUB находится у 88,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях у курса остается потенциал к росту выше 89 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Котировки нефти показали восходящую динамику даже на фоне сообщений о затруднениях в переговорах ОПЕК+ - по мнению аналитиков, поддержку ценам оказывало вчерашнее ослабление доллара. Ночные данные от API указали на несколько более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США за неделю. Тем не менее в преддверии заседания ОПЕК+ влияние традиционных данных по запасам может быть ограниченным, полагают в банке. На этом фоне котировки могут задержаться вблизи $81,5/барр. в ожидании дальнейших новостей о возможных действиях картеля.

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