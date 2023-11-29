Дивидендная доходность акций РусГидро может составить 8,6% за 2023 год - ПСБ

Дивидендная доходность акций "РусГидро" может составить 8,6% за 2023 год, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6% г/г). EBITDA увеличилась на 38,4% г/г, до 105,2 млрд руб. Результаты неплохие, компания нарастила выручку по всем показателям, основной вклад внесла продажа электроэнергии и мощностей на розничном рынке. Положительная динамика обусловлена в основном индексацией тарифа в этом году для компаний в ДФО. EBITDA увеличилась вслед за выручкой, а на рост чистой прибыли среди прочего повлияло сокращение финансовых расходов на 34% г/г", - пишут эксперты банка.

По их мнению, хороший рост чистой прибыли за 9 месяцев настраивает на более высокие дивиденды, чем в 2022 году: 0,07 против 0,05 руб./акцию, доходность 8,6%.

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