Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика РФ, США и еврозоны, а также финрезультаты "Аэрофлота":

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Промышленное производство в России в октябре;

- Финансовые результаты "Аэрофлота" за 3К23;

- ВВП США за 3К23;

- Инфляционные ожидания в еврозоне в ноябре.

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