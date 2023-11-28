"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 1060 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1060 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) "Инарктики", посвященное одобрению дивидендов. Аналитики ожидают положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.

"С точки зрения технического анализа цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - отмечают в "Финаме".

"Инарктика" - компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы.

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