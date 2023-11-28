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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара рубль/доллар, скорее всего, удержится в диапазоне 88-90 руб./$1 в 2024г - Росбанк
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28 ноября 2023 года 13:55
Пара рубль/доллар, скорее всего, удержится в диапазоне 88-90 руб./$1 в 2024г - Росбанк
Пара рубль/доллар, скорее всего, удержится в диапазоне 88-90 руб./$1 в 2024 году, полагают аналитики Росбанка. "Банк России с 2024 года возобновляет операции на валютном рынке от имени Минфина для целей "зеркалирования" на открытом валютном рынке операций с ФНБ, - пишут эксперты. - По совокупности факторов, регулятор может приступить к продаже юаней, что в зависимости от сценариев будет нейтрально или позитивно для рубля, ввиду восполнения валютной ликвидности. Решение подкрепляет наш валютный прогноз на 2024 год - полагаем, пара USD/RUB удержится в интервале 88-90 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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