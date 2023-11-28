Акции НЛМК не привлекательны для консервативных инвесторов - Freedom Finance Global

Акции НЛМК не привлекательны для консервативных инвесторов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Выручка компании за 2К23 увеличилась на 25,27% кв/кв, а чистая прибыль - на 45,43% кв/кв, что сигнализирует о замедлении роста этих показателей, - отмечает эксперт. - С октября следующего года начинает действовать запрет на поставки слябов в европейские страны, что окажет дополнительное давление на выручку "НЛМК". Негативным для всего сектора черной металлургии обстоятельством станет завершение государственной программы льготного ипотечного кредитования в середине будущего года. На этом фоне упадет спрос на жилье, сократятся объемы строительства и ослабнет спрос на металлургическую продукцию. Неблагоприятным для стоимости акций металлургов фактором станет введение до конца 2024 года дополнительной экспортной пошлины (курсовой ренты). Из тройки лидеров отечественной металлургии именно для "НЛМК" эти выплаты будут наиболее крупными. С учетом всех этих обстоятельств следующий год, скорее всего, будет неудачным для всей черной металлургии в РФ".

Дивидендная политика "НЛМК" предполагает направление на выплаты акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA не более 1x или 50% FCF, если этот коэффициент выше, напоминает Чернов. В прошлом году компания приостановила выплаты, в текущем дивиденд также остается под вопросом. Если руководство все же примет решение возобновить дивидендные выплаты, их доходность не превысит 9-10% годовых, полагает эксперт инвесткомпании.

"Таким образом, более выгодными в текущих условиях выглядят банковские депозиты на ближайшие месяцы - год, тем более что ключевая ставка ЦБ достигла 15%, а риск потери сбережений, размещенных на вкладе в банке, минимален, - резюмирует стратег. - Мы рекомендуем с максимальной осторожностью подходить к инвестициям в черную металлургию России, так как считаем именно этот сектор одним из наиболее пострадавших от санкций и внешнего давления, которое еще и усиливается".

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