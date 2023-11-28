Возможно умеренное ослабление рубля в декабре - "Алор Брокер"

Возможно умеренное ослабление национальной валюты в декабре, который традиционно считается худшим месяцем в году для рубля, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Сразу две новости, которые будут оказывать долгосрочную поддержку рублю, вышли в понедельник. Первая - это то, что Банк России с нового года возобновит проведение операций по покупке-продаже валюты в рамках бюджетного правила, в том числе те, которые не были совершены в 2023 году. Регулятор должен приобрести не купленную из-за введенного с 10 августа моратория валюту от превышения доходов нефтегазового сектора планового уровня. С того времени накоплено порядка 1,3 трлн руб. Еще примерно 200 млрд руб. придется на декабрь. Но при этом регулятор должен продать валюты на сумму финансирования расходов бюджета из средств Фонда национального благосостояния. Предельный объем этих расходов на 2023 год установлен в размере 2,9 трлн руб. Нехитрые расчеты показывают, что сальдо покупки валюты будет отрицательным, то есть ЦБ должен продавать валюты примерно на 110 млрд руб. в месяц. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации окладов судей, помощников сенаторов и депутатов, а также госслужащих, за исключением военнослужащих. Это снизит нагрузку на рубль с точки зрения прирастания денежной массы более низкими темпами", - указывает эксперт.

"Что касается ближайших перспектив рубля, то мы не исключаем его умеренное ослабление в декабре, который традиционно считается худшим месяцем для российской валюты. В последний месяц года обычно возрастает объем денег в экономике из-за того, что бюджет завершает расчеты со своими подрядчиками. Население увеличивает спрос на валюту как средство сбережения и для проведения новогодних каникул за рубежом. Многие инвесторы будут покупать доллары и юани для хеджирования переноса рублевых позиций через длительные праздники", - пишет Антонов в обзоре.

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