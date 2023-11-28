Дивдоходность акций НЛМК за 2023г может составить 9,3% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) за текущий год может составить 9,3% (16,7 рубля на акцию) в расчете от текущего уровня, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"НЛМК" опубликовал финансовые результаты за 6М23 по МСФО, при этом компания раскрыла результаты лишь за текущий год (выручка - 505,7 млрд руб., операционная прибыль - 126,6 млрд руб., чистая прибыль - 91,5 млрд руб., чистый долг оказался отрицательным - минус 16,1 млрд руб.), констатируют эксперты.

"Публикация отчетности (пусть и в сокращенном виде) - позитивное событие. "НЛМК" оставался одной из немногих компаний, которые не раскрывали результат работы за первое полугодие 2023 года. Из-за отсутствия результатов работы за аналогичный период прошлого года имеет смысл сравнить результаты за 2021 год и оценить динамику показателей с "Северсталью" и "ММК". По всем главным финансовым показателям результат "НЛМК" оказался лучше, чем у конкурентов, - указывают аналитики банка в материале. - Самый важный вопрос - потенциальные дивиденды. Эмитент также стремится выплачивать 100% от свободного денежного потока. Тем не менее здесь стоит учитывать объем доступных денежных средств. На конец июня на счетах "НЛМК" было 154,6 миллиарда рублей. Учитывая наши оценки свободного денежного потока, при выплате 100% FCF компании придется потратить почти все накопления. Таким образом, коэффициент выплат, вероятно, будет ниже. По нашим оценкам, потенциальный дивиденд за год может составить лишь 16,7 руб./акцию, что дает 9,3% доходности с текущих уровней. Исходя из расчетов, на данный момент дивдоходность "Северстали" составляет 10%, а у "ММК" - 3,9%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.