Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций НЛМК

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "НЛМК" на фоне сильных финансовых результатов компании за 1П23, сообщается в обзоре банка.

"НЛМК" с большой задержкой опубликовал урезанные финансовые результаты за 1П23 по МСФО. Выручка составила 506 млрд руб., чистая прибыль - 91 млрд. Сравнительных показателей за аналогичный период 2022 года компания не приводит, показатель EBITDA также раскрыт не был. Денежные средства на балансе составили 155 млрд руб. (~15% от текущей рыночной капитализации "НЛМК"), при этом общий долг был равен 138,5 млрд руб. Мы приветствуем решение компании возобновить публикацию финансовых результатов, пусть и с большим опозданием. Прогнозируем, что "НЛМК" может выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ~26 руб/акцию (дивдоходность в 14%). Подтверждаем позитивный взгляд на акции компании", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

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