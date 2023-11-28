Корпбонды еще не отыграли снижение кривой ОФЗ - ПСБ

Корпоративные облигации пока еще не отыграли снижение кривой ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"За счет опережающего снижения кривой госбумаг кредитная премия к ОФЗ индекса корпоративных облигаций Cbonds расширилась примерно до 200 б.п. Ждем восстановления кредитного спрэда до 120-150 б.п. По-прежнему рекомендуем аллоцировать на корпоративные облигации с фиксированным купоном до 30% портфеля, остальную часть - на флоатеры, которые продолжат генерировать высокую доходность на горизонте четырех-шести месяцев", - пишет эксперт в комментарии.

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