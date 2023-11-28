Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 3150-3215п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3150-3215 пунктов на торгах во вторник, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вполне вероятно, что индекс может попробовать подрасти из-за желания инвесторов купить подешевевшие бумаги, однако в целом на рынке преобладают негативные настроения при отсутствии каких-либо факторов в пользу восстановления: нефть марки Brent торгуется вблизи $80 за баррель, пара доллар/рубль также не демонстрирует значимой динамики", - отмечают эксперты в комментарии.

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