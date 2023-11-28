Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс потребительского климата Германии GFK в декабре (10:00 МСК);

- индекс потребительского доверия США в ноябре (18:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (19:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты "РусГидро" за III кв. 2023 года по МСФО;

- квартальные результаты Hewlett Packard.

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