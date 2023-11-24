Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль вновь укрепился на текущей неделе, что продолжается седьмую неделю подряд, - констатируют эксперты. - Однако с середины недели американская валюта вновь попыталась частично восстановиться и закрепиться на уровне 88-89 руб./$1 на фоне некоторого охлаждения торговой активности, что мы связываем, скорее, с локальным сокращением реализации валютной выручки и повышенной нервозностью на рынке нефти в среду-четверг".

Стратеги банка продолжают позитивно смотреть на ближайшие перспективы рубля в условиях устойчивого предложения со стороны экспортеров и наших ожиданий улучшения настроений на рынке нефти. Они ожидают, что доллар на следующей неделе останется в нашем текущем целевом диапазоне 85-90 руб./$1, и допускают откат к его нижней границе в начале неделе из-за налоговых выплат 28 ноября.

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