Бумаги Polymetal по-прежнему привлекательны для инвестиций - инвестбанк "Синара"

Бумаги Polymetal по-прежнему привлекательны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвестиционного банка "Синара".

"Объявление компании Polymetal о намерении обменять акции, хранящиеся в НРД, на вновь выпущенные для биржи AIX бумаги привело к существенной коррекции котировок Polymetal на "МосБирже", - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Причиной мог стать и дисконт в 30%, с которым бумаги на AIX торгуются к "МосБирже". Вместе с тем компания не планирует делистинг в РФ, а участие в программе обмена акций - добровольное. Предполагаем, что большинство инвесторов на "МосБирже" воздержатся от обмена ввиду ценового дисконта и сложностей с открытием брокерского счета в Казахстане. Мы по-прежнему считаем бумаги эмитента привлекательными: сейчас Polymetal оценивается дешевле остальных золотодобывающих компаний, и в Москве акции торгуются с мультипликатором P/E 2023П на уровне всего 3,3".

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