"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Группы Позитив", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Группа Позитив" озвучила положительные среднесрочные прогнозы по отгрузкам, - отмечают аналитики. - Компания ожидает, что они достигнут 40-50 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. - в 2025 году. Первый тест для компании - это выполнение прогноза по отгрузкам на 2023 г. в размере 25 млрд руб. Успешность достижения цели станет известна весной 2024 года. Пока результаты за 9 месяцев и III квартал 2023 года достаточно слабые. Большие надежды связаны с итогами за IV квартал 2023 года - "Позитиву" нужно хорошо отчитаться, чтобы полностью вернуть веру рынка в сильный рост. Среднесрочный прогноз на 2024-2025гг звучит крайне амбициозно, и рынку, по всей видимости, потребуются доказательства, чтобы полностью поверить в него".

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