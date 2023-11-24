Рубль сохраняет локальную слабость - БКС Экспресс

Рубль сохраняет локальную слабость, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль в пятницу с открытия активно дешевел, но после старта основной сессии быстро отыграл почти все сегодняшние потери. Однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике и торгуется сейчас в умеренном минусе. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября, поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей", - пишет Бабин.

Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, допускает эксперт, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля, подчеркивается в комментарии.

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