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24 ноября 2023 года 16:15
Рубль сохраняет локальную слабость - БКС Экспресс
Рубль сохраняет локальную слабость, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль в пятницу с открытия активно дешевел, но после старта основной сессии быстро отыграл почти все сегодняшние потери. Однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике и торгуется сейчас в умеренном минусе. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября, поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей", - пишет Бабин. Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, допускает эксперт, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля, подчеркивается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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