"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Роснефти

"Финам" присвоил акциям "Роснефти" рейтинг "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,3%, отмечается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Роснефть" выделяется в секторе наличием масштабного проекта развития "Восток Ойл", который пользуется активной поддержкой государства и в долгосрочной перспективе может позволить нефтянику нарастить добычу, - пишет эксперт. - Краткосрочно "Роснефть" выигрывает от высокой доли премиального сорта ESPO в выручке, что вместе с повышенными рублевыми ценами на нефть в целом позволяет компании сокращать долговую нагрузку и предлагать инвесторам неплохую для нее с перспективами роста бизнеса дивидендную доходность".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность "Роснефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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