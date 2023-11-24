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24 ноября 2023 года 15:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Роснефти
"Финам" присвоил акциям "Роснефти" рейтинг "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,3%, отмечается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Роснефть" выделяется в секторе наличием масштабного проекта развития "Восток Ойл", который пользуется активной поддержкой государства и в долгосрочной перспективе может позволить нефтянику нарастить добычу, - пишет эксперт. - Краткосрочно "Роснефть" выигрывает от высокой доли премиального сорта ESPO в выручке, что вместе с повышенными рублевыми ценами на нефть в целом позволяет компании сокращать долговую нагрузку и предлагать инвесторам неплохую для нее с перспективами роста бизнеса дивидендную доходность". "Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность "Роснефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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