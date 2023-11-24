Бумаги Сбербанка остаются хорошей ставкой на банковский сектор рынка РФ - "Финам"

Бумаги Сбербанка остаются хорошей ставкой на банковский сектор российского рынка акций, считают аналитики "Финама".

"Несмотря на попадание под жесткие западные санкции, эмитент уверенно прошел через кризисный 2022 год, а в 2023 году демонстрирует быстрое восстановление финпоказателей. За 9М23 банк заработал 1,15 трлн руб. чистой прибыли при рентабельности капитала на высоком уровне 26,8%, при этом улучшение руководством прогнозов по ряду финансовых метрик на весь текущий год говорит о том, что банк благодаря своему лидирующему положению в секторе чувствует себя уверенно на фоне текущего ухудшения операционной среды, связанного с существенным ростом процентных ставок и ужесточением регулирования розничного кредитования, - пишут эксперты в обзоре инвестиционной компании. - По нашим оценкам, годовая прибыль банка достигнет 1,4-1,5 трлн руб., при этом благодаря сильной капитальной позиции он продолжит платить щедрые дивиденды, которые по итогам 2023 года могут составить 31-33 руб. на акцию (доходность более 11%). Дополнительный импульс акциям может придать запланированная на 6 декабря презентация новой трехлетней стратегии банка. Наш рейтинг по бумагам Сбербанка - "покупать" с целевыми ценами 311,5 руб. для обыкновенных акций и 305,3 руб. для привилегированных".

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