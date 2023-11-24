"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков.

"Финансовые результаты эмитента за октябрь 2023 года показывают устойчивость к высоким процентным ставкам и замедлениям темпа роста кредитов за счет хорошей динамики доходов, при этом нормализация уровней рентабельности во II полугодии 2023 года ожидаема после разовых доходов в I полугодии - позитивно", - отмечают эксперты.

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