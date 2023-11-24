Рост инфляционных ожиданий не оставляет ЦБР шанс на сохранение уровня ставки в декабре - "Велес Капитал"

Дефицит ликвидности и ужесточение процентных условий на денежном рынке, а также укрепившийся рубль будут ограничивать Банк России в шаге повышения ключевой ставки по итогам заседания в декабре текущего года, при этом рост инфляционных ожиданий, по-видимому, не оставляет регулятору иного варианта, кроме как еще одно ее повышение, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

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