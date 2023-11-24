"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 17,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: 16,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"До конца 2024 года "Система" планирует привлечь инвесторов в четыре компании - сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь", "Биннофарм групп" и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. Эмитент планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают эксперты "Финама".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Эмитент инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.

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