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24 ноября 2023 года 12:10
ПСБ в настоящее время не рекомендует покупать акции ОВК
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в настоящее время не рекомендуют покупать акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), сообщается в обзоре. "22 ноября "ОВК" объявила об окончании допэмиссии, в рамках которой компания привлекла 25,95 млрд рублей. Полагаем привлеченные средства пойдут на погашение значительного долга и реализацию инвестпрограммы по импортозамещению. Эмитент демонстрирует слабые результаты, несмотря на значительный рост арендных ставок на вагоны, а также увеличение спроса на вагоны-цистерны и вагоны-хопперы. Кроме того, существуют риски выхода "Траста" из капитала "ОВК". В настоящий момент мы не рекомендуем бумаги для покупки", - пишут эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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