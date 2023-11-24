Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3240п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3240 пунктов в течение пятничной торговой сессии, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Пока неизвестно, когда именно "Магнит" опубликует итоги заседания совета директоров, однако надежды инвесторов на дивиденды могут способствовать росту акций до появления рекомендации. Кроме того, продолжаем позитивно смотреть на акции "Полюса", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.