Бумаги TCS Group в настоящее время непривлекательны для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки (GDR) TCS Group в настоящее время переоценены рынком и не являются привлекательными для портфеля долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент по итогам 9М23 заработал своим акционерам более 300 рублей чистой прибыли на одну ценную бумагу, что эквивалентно 8,5% акционерной доходности. По итогам 2023 года мы ждем от компании около 88 млрд рублей чистой прибыли или 440 рублей на акцию. Доходность акционеров может составить более 12,4%. Также ждем переезд компании в Россию и возврат к выплате дивидендов. Согласно дивидендной политике, компания может выплачивать около 30% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды, что может составить от 150 до 200 рублей на акцию в будущем периоде. Потенциальная дивидендная доходность - от 4,2 до 5,6%, - указывают эксперты в обзоре. - На данный момент, на наш взгляд, депозитарные расписки TCS Group слегка переоценены рынком. Поэтому мы не считаем их инвестиционно привлекательными по текущей цене и не включаем в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора".

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