Цена нефти может остаться в диапазоне $81-83/барр. до заседания ОПЕК+ - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут оставаться в диапазоне $81-83 за баррель до заседания ОПЕК+, запланированного на 30 ноября 2023 года, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в четверг ограничились небольшим снижением, хотя в моменте котировки приближались к $80 за баррель. Интрига вокруг очередной встречи ОПЕК+ сохраняется, но рынок пока настроен оптимистично. Ключевым фактором является то, что противоречия внутри альянса произошли не между крупными участниками, а между Саудовской Аравией и небольшими производителями из Африки. Это повышает шансы на успех в переговорах и сохранение целостности альянса, - отмечает аналитик. - На графике фьючерсов нефти марки Brent формируется подобие фигуры теханализа "перевернутая голова с плечами". Это классический разворотный паттерн, который повышает шансы на рост. Спекулянты могут ориентироваться на этот сигнал и быть чуть более склонными именно к покупкам. Краткосрочно, до появления определенности в политике ОПЕК+ (заседание запланировано на 30 ноября), котировки могут оставаться в диапазоне $81-83 за баррель".

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