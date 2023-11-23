Потенциал краткосрочного роста котировок акций Мечела ограничен - SberCIB

Потенциал краткосрочного роста котировок акций "Мечела" ограничен, считает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова.

"Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23: продажи коксующегося угля выросли на 17% кв/кв (38% EBITDA компании в 2022 году), продажи железорудного сырья (ЖРС) значительно упали на 67% кв/кв, что было вызвано аномальным обводнением карьера на Коршуновском ГОКе, а продажи стали снизились на 5% кв/кв. Операционные результаты компании выглядят умеренно позитивными за счет восстановления продаж и добычи угля. Однако, на наш взгляд, это уже учтено в котировках "Мечела" - обыкновенные и привилегированные акции компании за последние 2 месяца подорожали соответственно на 50% и 65%", - пишет эксперт.

Аналитик инвестбанка видит ограниченный потенциал роста котировок в краткосрочной перспективе, учитывая текущее укрепление рубля, разворот цен на австралийский коксующийся уголь (минус 15% за последний месяц) и высокие ставки на долговом рынке.

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