Выплата дивидендов Северсталью и ММК - вполне реальная перспектива - ПСБ

Выплата дивидендов "Северсталью" и "ММК" является вполне реальной перспективой, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После продолжительного перерыва "Северсталь" и "ММК" опубликовали финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022-2023гг, - напоминает эксперт. - Результаты оказались нейтральными, но факт того, что компании вернулись к обнародованию результатов - важный момент для рынка и инвесторов. В то же время "НЛМК" пока хранит молчание, но судя по отчётам по РСБУ и результатам "Северстали" и "ММК", дела у компании должны идти хорошо".

"Северсталь" на конец июня скопила на своих счетах более 300 млрд руб., отмечает Головинов. Дивидендная политика подразумевает, что выплаты за год должны быть эквивалентны 100% FCF.

"Размер свободного денежного потока "Северстали" за 2023 год может составить около 110 млрд руб. (с учётом выплаты налога на сверхдоходы), или 131 руб. дивидендов на 1 акцию с доходностью чуть менее 10%, - прогнозирует эксперт. - Существенных ограничений для выплат мы не видим. Капитальные затраты стабильны и финансируются от текущей операционной деятельности, о масштабных инвестиционных программах "Северсталь" не заявляла, да и сделок M&A на повестке нет из-за отсутствия интересных активов".

Председатель совета директоров "ММК" Виктор Рашников в марте 2023 года сообщил, что имеет смысл вернуться к вопросу выплаты дивидендов не раньше декабря, пишет далее Головинов. Основная причина - высокие капитальные расходы и геополитические риски. С того момента ситуация на внутреннем рынке продолжала улучшаться, загрузка мощностей на протяжении всего года оставалась на высоком уровне при сохранении комфортных отпускных цен, подчеркивает стратег банка.

"Как и в случае с "Северсталью", дивидендная политика "ММК" подразумевает направлять на выплаты не менее 100% FCF, - напоминает эксперт. - По нашим оценкам, по итогам 2023 года свободный денежный поток может составить около 22 млрд руб. (с учётом выплаты налога до конца ноября), что позволяет рассчитывать на выплату 2 руб. на акцию с доходностью 3,8%. У компании на 30 июня было почти 151 млрд руб. денежных средств на балансе, поэтому проблем с выплатой дивидендов возникнуть не должно".

По оценке аналитика ПСБ, пропущенный дивиденд "ММК" составляет 3,3 руб. на акцию, а у "Северстали" - 145 руб. Таким образом, на горизонте следующих 12 месяцев акционеры "Северстали" могут рассчитывать, что совокупные дивиденды за 2022-2023 годы могут составить 276 руб. на акцию, это даёт 20,6% дивидендной доходности, отмечает Головинов. Инвесторы "ММК", по его мнению, могут получить 5,3 руб. на акцию, что эквивалентно 10% доходности.

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