Рубль может оказаться под серьезным давлением на следующей неделе - БКС Экспресс

Рубль может оказаться под серьезным давлением на следующей неделе по мере завершения подготовки экспортеров к налоговым платежам, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, растеряв существенную часть достижений четверга, - отмечает аналитик. - Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Вероятно, основная масса экспортеров уже аккумулировала объем рублей, необходимый для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на рубль".

Тем не менее в целом ситуация для рубля остается неплохой, полагает Бабин, как благодаря относительно высоким ценам на нефть, так и жесткой монетарной политике ЦБ РФ, сокращающей спрос на импорт. Более устойчивому предложению валюты способствуют введенные недавно большие обязательства компаний по возврату экспортной выручки и ее реализации на бирже.

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