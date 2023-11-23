"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Мечела" на горизонте года, отмечается в комментарии аналитиков.

"Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23, - пишут эксперты. - Добыча угля выросла на 17% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля третьим лицам подскочили на 139% кв/кв, превысив совокупные объемы первого полугодия на 16%. Восстановлению объемов поспособствовало разрешение логистических затруднений и возобновление закупок оборудования. Ожидаем дальнейшей позитивной динамики в 4К23".

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "Мечела" на фоне все еще привлекательной оценки EV/EBITDA 12М 2.3x и доходности FCF ~50% на горизонте года, благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля и восстановления объемов производства после существенного спада, что в совокупности ведет к стремительному снижению долговой нагрузки. Они отдают предпочтение привилегированным акциям компании.

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