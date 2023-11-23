"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1310 рублей за бумагу на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, отмечается в комментарии.

"Акции "Инарктики" сохраняют существенный потенциал роста, полагают аналитики. Они выделяют ряд факторов в пользу позитивной оценки перспектив компании:

- Рыночная доля "Инарктики" в денежном выражении на российском рынке лососевых составляет 33%, а среди производителей аквакультурных лососевых - более 70%. То есть компанию можно смело записать в лидеры рыбного рынка.

- Будучи рыбохозяйственной организацией, "Инарктика" не облагается налогом на прибыль от продаж произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции.

- Мировые цены на атлантический лосось в среднесрочной перспективе могут скорректироваться, но на российском рынке цены могут сохраниться на высоком уровне из-за ограниченного предложения и ослабления рубля.

- Компания повысила уровень прозрачности, возобновив публикацию отчетности и презентаций. В октябре Мосбиржа перевела акции "Инарктики" в первый котировальный список, поскольку рыночная капитализация компания превысила 60 млрд рублей, а количество акций в свободном обращении более 10%.

- Долговая нагрузка компании остается на низком уровне (чистый долг/EBITDA - 1х по состоянию на 30 июня 2023 года).

- Ежегодно "Инарктика" наращивает сумму дивидендных выплат. В этом году совокупная доходность выплат превысила 6%.

- Акции "Инарктики" торгуются недорого по мультипликаторам относительно исторических значений.

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