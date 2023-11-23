Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Мечела на уровне 350 руб

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Мечела" и прогнозную цену на уровне 350 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Мечел" опубликовал умеренно позитивные операционные результаты за 3К23, - пишет эксперт. - Добыча угля увеличилась на 17% к/к до 2,9 млн тонн. Производство стали снизилось на 5% к/к до 839 тыс. тонн. Как мы понимаем, "Мечел" не будет публиковать МСФО отчетность за 3К23 и перейдет на публикацию полугодовой финансовой отчетности. Восстановление добычи коксующегося угля в 3К23 было в целом ожидаемо инвесторами и нами, поэтому мы можем увидеть некоторую фиксацию прибыли в акциях "Мечела", которые значительно выросли за прошедший месяц на ожиданиях публикации хорошего операционного и финансового отчета за 3К23. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции "Мечела" и целевую цену в 350 руб./акц.".

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