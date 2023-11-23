"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг"), сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Компания, которой принадлежит один из самых известных сервисов аренды электросамокатов, опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года, - отмечает эксперт. - Результаты Whoosh говорят о сохранении темпов устойчивого роста при высокой маржинальности. На фоне сезонности бизнеса, третий квартал традиционно является сильным для компании. Выручка кикшеринга показала рост год к году более 68%, а маржинальность по EBITDA основного бизнеса, несмотря на снижение год к году на фоне роста расходов на обслуживание парка самокатов, сохраняется на довольно высоком уровне в 57%. Whoosh по-прежнему ориентируется на увеличение доли рынка, рост флота, количества поездок в текущих регионах присутствия и открытию новых".

Аналитик подчеркивает, что недавнее принятие правительством дорожной карты использования средств индивидуальной мобильности является положительным фактором для развития кикшеринга в России, а запуск сервиса в Латинской Америке в перспективе может компенсировать сезонность бизнеса.

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