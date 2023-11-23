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23 ноября 2023 года 14:48
Дивидендный потенциал TCS Group невысок - Альфа-банк
Дивидендный потенциал TCS Group невысок с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "TCS опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23. Чистая прибыль составила 23,6 млрд руб. - на 16% выше к/к и на 13% выше консенсус-прогноза. Расходы выросли на 12% к/к и на 52% г/г за счет роста расходов на привлечение клиентов, персонал и IT. Достаточность капитала Н1.1 на конец 3К23 составила 10,9%, что превышает целевой уровень ЦБ на 2,9 п.п. Учитывая итоги 3К23, мы считаем, что прибыль банка за 2023П, вероятно, превысит наш прогноз и ожидания рынка (около 75 млрд руб.)", - пишет эксперт. Аналитик констатирует - расписки TCS Group выросли на 36% с начала года, отстав от индекса IMOEX (+50%) и других банков. Бумаги TCS торгуются на мультипликаторах 1,84x P/BV 2024П (35% дисконт к историческим уровням). Новости по возможной редомициляции банка могут стать позитивным катализатором. В то же время, на взгляд Кипниса, дивидендный потенциал банка невысок с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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