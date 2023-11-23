"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей, отмечают аналитики. Чистая прибыль Whoosh за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд руб., увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд руб. в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд руб. против 6,3 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65", - указывают в "Финаме".

Whoosh - сервис краткосрочной аренды электросамокатов с поминутной оплатой.

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