Бумаги WHOOSH перспективны для инвестиций - ПСБ

Бумаги WHOOSH перспективны для инвестиций, эмитент демонстрирует стабильно сильные результаты и наращивает присутствие на рынке кикшеринга, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Компания опубликовала отчет по МСФО за девять месяцев текущего года - ожидаемо позитивные результаты. Размер дивидендов за указанный период утвержден на уровне 10,25 руб. на акцию, дивидендная доходность - 4,5% (последний день для покупки акций с дивидендами - 3 декабря). Считаем бумаги эмитента перспективными для инвестиций. Холдинг демонстрирует стабильно сильные результаты и наращивает свое присутствие на рынке кикшеринга. Компания также начала заходить на рынок Латинской Америки, СНГ и наращивать долю рынка в южных городах РФ, что позволит генерировать денежный поток в несезон", -- пишет эксперт.

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