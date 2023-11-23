"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для "префов" Сургутнефтегаза

Аналитики "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "продавать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в обзоре.

"Ралли рубля в ноябре снизило ожидаемые дивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" за 2023 год, но акции пока никак на это не отреагировали. Мы подтверждаем рекомендацию "продавать" и считаем, что значительная коррекция котировок уже назрела. При этом наш прогноз дивдоходности в 22% по бумагам эмитента не противоречит рекомендации. Во-первых, щедрые дивиденды компании за 2023 год - разовое явление. Во-вторых, они уже заложены в котировки. В-третьих, дивиденды невозможно будет получить без падения стоимости акции на аналогичную величину. Даже дивидендная доходность в 22% выглядит все менее вероятной из-за ралли рубля и снижения предполагаемой валютной прибыли - ключевого фактора супердивидендов", - указывают эксперты в материале.

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