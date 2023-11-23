Цена акций ВК может вырасти до 740 руб. - SberCIB

Котировки акций МКПАО "ВК" (ранее VK Company) могут подняться к уровню 740 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова.

"Темпы роста выручки VK в третьем квартале 2023 года в целом совпали с нашими ожиданиями. Мы позитивно оцениваем меры компании по увеличению охвата и привлечению большего объема контента. Считаем, что большое значение для инвестиционного профиля компании имеют динамика расходов на контент в сегменте социальных сетей, а также рост затрат на персонал. Наша целевая цена по акциям эмитента составляет 740 рублей за штуку", - указывает эксперт инвестбанка.

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